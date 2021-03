  Landeswohlfahrtsverband rechnet mit mehr Bedürftigen

Hessen. Der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) rechnet für dieses Jahr mit mehr Menschen mit Unterstützungsbedarf. Es werde eine Steigerung um mehr als 8 Prozent auf rund 64 100 Menschen erwartet, teilte der LWV in Kassel am Mittwoch mit. Vor allem der Anteil an Suchtkranken sowie Menschen mit seelischen Behinderungen steige. Die Menschen mit geistigen Behinderungen machen den größten Anteil aus (19 000), gefolgt von den Menschen mit seelischen Behinderungen (18 480) und Blinden (11 820).

Insgesamt liegt der Etat des LWV für das Jahr 2021 bei 1,99 Milliarden Euro, das sind rund 110 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Ein Grund hierfür sind auch Tarifsteigerungen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe. Das meiste Geld fließt in die Eingliederungshilfe. Der LWV wird von den hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten getragen.