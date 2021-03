  Landesweite Corona-Inzidenz auf 129,7 gestiegen

Hessen. In Hessen sind binnen eines Tages 1684 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand 03.08 Uhr) vom Freitag die Zahl der bislang in der Pandemie infizierten Menschen auf 211 722. Die landesweite Inzidenz nahm ebenfalls zu. Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag bei 129,7. Am vergangenen Freitag lag sie bei 106,0. Die Zahl der Todesopfer stieg um 19 auf nun insgesamt 6248 Menschen.

AdUnit urban-intext1

Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf. Dort liegt der Wert mittlerweile knapp über 300. Den kritischen Wert von 100 unterschreiten noch acht Kommunen. Am niedrigsten ist er derzeit mit 74,8 im Rheingau-Taunus-Kreis.