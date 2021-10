Landesregierung verlängert Staatsvertrag mit Jüdischen Gemeinden

Gesellschaft. Der Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen ist um weitere fünf Jahre verlängert worden. "Die Hessische Landesregierung wird auch weiterhin alles tun, damit jüdisches Leben in Hessen eine Heimat hat", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Unterzeichnung des Vertrags am Mittwoch in Wiesbaden. Die jüdisch-christliche Tradition, die vielfältigen Formen der jüdischen Kultur sowie der erfolgreiche Neubeginn jüdischen Lebens nach 1945 seien feste Bestandteile unseres Landes und seiner Gesellschaft.

De Vertrag sieht unter anderem vor, dass die Jüdischen Gemeinden jährlich mit vier Millionen Euro vom Land Hessen gefördert werden. Zudem erhalten der Landesverband sowie die Jüdische Gemeinde Frankfurt weiterhin Mittel für die "Unterstützung jüdischen Lebens". Laut den Angaben werden diese schrittweise erhöht und im Jahr 2026 jeweils 800 000 Euro betragen. Für den zusätzlichen Schutz jüdischer Einrichtungen werden darüber hinaus bis zum Jahr 2026 weitere 9,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Der nun bis 2026 verlängerte Vertrag bestätige das gewachsene, gegenseitige Vertrauen und bietet die Grundlage für ein stabiles jüdisches Leben, erklärte der Vorsitzende des Landesverbandes, Jacob Gutmark. "Dass maßgebliche Anstrengungen dabei dem Schutz Jüdischer Gemeinden vor Angriffen dienen, ist einerseits Ausdruck ungeschminkter Realität und andererseits ein klares politisches Zeichen, dass jüdisches Leben in diesem Land ohne Angst möglich sein soll."

Der Änderungsvertrag soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten und benötigt die Zustimmung des Landtags. Der erste Staatsvertrag zwischen der Landesregierung und dem Landesverband Jüdischer Gemeinden wurde im Jahr 1986 abgeschlossen und seitdem viermal verlängert.

