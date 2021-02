Wiesbaden. Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) wollen heute in Wiesbaden angesichts des knappen Impfstoffs über die nächsten Schritte für die Corona-Schutzimpfungen in Hessen berichten. In der nächsten Woche sollen wieder Impftermine für Senioren über 80 Jahre vereinbart werden können. Geplant ist, dass ab dem 9. Februar dann alle 28 hessischen Impfzentren geöffnet sind. Bislang haben durch mobile Teams und in den sechs regionalen Impfzentren fast 109.000 Hessen ihre Erstimpfung und mehr als 32.500 Bürger bereits die wichtige Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten.



