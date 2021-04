Land unterstützt Freiluft-Film-Veranstaltungen im Sommer

Hessen. Das Land Hessen will im Sommer Open-Air-Kinos und Film-Veranstaltungen unter freiem Himmel finanziell unterstützen. Nach Angaben der landeseigenen Fördergesellschaft Hessenfilm erhalten dazu Kinobetreiber auf Antrag bis zu 50 000 Euro, um notwendige Technik anzuschaffen. "So sollen zusätzliche Kulturveranstaltungen im Freien ermöglicht werden, die im Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden können", teilte Hessenfilm am Dienstag in Frankfurt mit.

Insgesamt stehen eine Million Euro zur Verfügung. Das Geld ist Teil des 30 Millionen Euro schweren Kulturpakets II. Mit ihm will das Kunstministerium Künstlern, Spielstätten und Kultureinrichtungen helfen, die finanziellen Einbußen der Corona-Pandemie zu reduzieren. Förderanträge können bis zum 9. Mai gestellt werden.