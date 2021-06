Land trägt Kita-Beiträge aus Steuergeldern

Wiesbaden/Bergstraße. Die Landesregierung entlastet hessische Familien mit insgesamt 36 Millionen Euro aus Steuergeldern bei den Kita-Beiträgen.

Anlässlich der nun veröffentlichten Zahlen zu den Zuweisungen nach Kommunen berichten die beiden Bergsträßer CDU-Abgeordneten Birgit Heitland und Alexander Bauer aus Wiesbaden. „Familien gehören zu den Hauptleidtragenden dieser Pandemie. In den vergangenen 18 Monaten haben sie Herausragendes geleistet – beispielsweise beim täglichen Jonglieren von Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf. Viele Familien sehen sich durch die wirtschaftlichen Verwerfungen dieser Krise auch finanziellen Unsicherheiten ausgesetzt. Für uns ist klar: Wir müssen Familien entlasten, wo immer möglich“, erklärte Heitland. Bereits im vergangenen Jahr habe die Landesregierung Mittel in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro für die Kompensation von Kita-Beiträgen für die hessischen Kommunen bereitgestellt. Für die Monate Januar bis Mai folgen nun weitere 36 Millionen Euro. Die Mittel entstammen dem hessischen Sondervermögen zur Pandemiebewältigung.

2,5 Millionen fließen in den Kreis

Auf den Kreis Bergstraße entfallen hiervon knapp 2,5 Millionen Euro. Knapp 373 000 Euro gehen an die Stadt Bensheim, gut 194 000 Euro an die Stadt Heppenheim. Die Stadt Lorsch erhält knapp 99 000 Euro, die Gemeinde Einhausen gut 53 000 Euro. An die Stadt Zwingenberg fließen gut 58 000 Euro, die Gemeinde Lautertal erhält knapp 50 000 Euro und die Stadt Lindenfels gut 24 000 Euro.

Knapp 311 000 Euro gehen an die Stadt Viernheim, gut 276 000 Euro nach Lampertheim und knapp 160 000 Euro nach Bürstadt. Die Gemeinde Biblis erhält gut 74 000 Euro und die Gemeinde Groß-Rohrheim wird vom Land mit knapp 43 000 Euro bedacht.

„Parallel mobilisieren wir 16 Millionen Euro für freiwillige Tests in Kinderbetreuungseinrichtungen. Das schafft zusätzliche Sicherheit für Kinder und Erzieher – besonders, da es für unsere Jüngsten noch keine Impfperspektive gibt“, betont Alexander Bauer.

„Krisenbewältigung heißt aber nicht, nur den Status quo zu managen, sondern auch für die Zeit nach der Pandemie vorzusorgen. Daher flankieren wir diese finanzielle Entlastung mit einem Maßnahmenpaket für psychosoziale Kinder- und Jugendgesundheit und dem Bildungsförderprogramm Löwenstark“, so Alexander Bauer abschließend. red

