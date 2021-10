Land Hessen startet "absehbar" Fusion von Großstadt-Finanzämtern

Steuer. Hessen nimmt die Zusammenlegung von Finanzämtern in größeren Städten in den Blick. Das Land befinde sich mitten in der Umsetzung der Strukturmaßnahmen für die Steuerverwaltung und starte "absehbar" mit der Fusion von Finanzämtern in den Großstädten, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Wiesbaden mit. Es geht dabei um die Behörden in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Offenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die "Frankfurter Rundschau" hatte zuvor berichtet, dass zu einem künftigen Frankfurter "Mega-Finanzamt" - dann zusammengelegt aus den fünf bisherigen Ämtern - 1200 Dienstposten gehören sollen. In den fusionierten Behörden in Kassel wären es demnach 630, in Wiesbaden 540 und in Offenbach 400 Posten.

"Mit den Fusionen schaffen wir zukunftsfähige Strukturen für die besonderen Herausforderungen der Ballungsräume", teilte die Ministeriumssprecherin weiter mit. Dadurch könnten Doppelstrukturen abgebaut werden. Zudem ermögliche die Bündelung von Arbeitsbereichen eine weitere Spezialisierung der Teams "und damit schlussendlich eine weitere Steigerung der Durchschlagskraft im Kampf um mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerkriminalität".

Die bereits seit längerem geplanten Fusionen sind Teil der laufenden Strukturreform der hessischen Steuerverwaltung. Dazu gehört etwa auch die Verlagerung von Stellen in ländliche Regionen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2