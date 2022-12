Lagerhalle auf Bauernhof brennt - Schaden in sechsstelliger Höhe

Griesheim. uf einem Gehöft im südhessischen Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen in dem landwirtschaftlichen Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Gegen 7 Uhr am Morgen seien die Löscharbeiten beendet worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Bewohner hatten das Gehöft unverletzt verlassen können. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe.