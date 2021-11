Südhessen. In Südhessen hat es am Halloweenabend mehrere Ausschreitungen durch Feiernde gegeben. Die Polizeileitstelle in Darmstadt berichtete am späten Sonntagabend von gut 20 entsprechenden Beschwerden in den Landkreisen - darunter Fälle von Ruhestörungen und Böllerwürfen. In Groß-Umstadt wurden etwa Eierwürfe gegen Menschen und Gebäude gemeldet, ein Jugendlicher wurde hier durch ein Ei leicht im Gesicht verletzt. In mehreren Fällen wurden außerdem Fenster oder Haustüren beschädigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1