Ladung eines Transporters geriet bei Viernheim in Brand

Autobahnen. Am Montagmorgen (13.12.) gegen 7 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem auf der A659 zwischen Viernheim-Ost und Kreuz Weinheim die Ladung eines Transporters in Brand geraten war. Während der Fahrt hatte der Fahrer bemerkt, dass ein Teil des geladenen Mülls in Flammen stand. Er fuhr mit seinem Transporter umgehend auf den Standstreifen und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr Viernheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zeitnah löschen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug war in der Folge noch fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der rechte Fahrstreifen war für rund eine Stunde gesperrt und konnte erst nach Abschluss der Maßnahmen gegen 8 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. Es kam zeitweise zur Staubildung von rund zwei Kilometern Länge.