Kvhs-Workshop in Heppenheim zur Selbstbestimmtheit

Bergstraße.. Regen Sie sich häufig über andere auf? Fühlen Sie sich eher fremdbestimmt? Haben Sie das Gefühl, dass Sie die Verbindung zu Ihrem Herzen nicht wahrnehmen?“

Diese Fragen stellt die Kreisvolkshochschule (Kvhs) in einer Pressemitteilung und verweist damit auf einen Workshop. Durch Achtsamkeitsübungen, sanftes Yoga und Meditationen gelangten die Teilnehmer dort zu mehr Selbstbestimmtheit.

Der Workshop der Entspannungspädagogin Kerstin Boose läuft am Samstag, 11. März, und am Sonntag, 26. März, jeweils von 10 bis 13 Uhr, im InFoReGen, Kalterer Straße 25 (1. OG) in Heppenheim. red