KVHS sucht Dozenten für Italienisch-Kurse

Heppenheim/Bensheim. Für das Herbstsemester, das Mitte September beginnt, sucht die Kreisvolkshochschule Bergstraße Dozentinnen und Dozenten für Italienisch-Kurse. Geplant ist, verstärkt Kurse im Anfängerbereich (A1- A2) anzubieten, teilt die KVHS mit. Als Unterrichtsorte sind Heppenheim und Bensheim vorgesehen.

Wer Interesse hat, die Sprache zu unterrichten und entsprechende Qualifikationen mitbringt, kann sich an Saussane El Filali, unter der Telefonnummer 06251/ 172 9614 oder per E-Mail an saussane.el-filali@kvhs-bergstrasse.de wenden.