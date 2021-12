KVH: Mathekurse für die Klassen 7, 8 und 9 ab Januar

Lorsch. Homeschooling hat bei manchen Schülern Spuren hinterlassen, weiß man auch bei der Kreisvolkshochschule. „Nicht alles lief planmäßig und vieles kam nicht an, wo es hin sollte: in die Köpfe der Schüler“, heißt es in einer Pressemitteilung. Um Lücken im Hauptfach Mathe aus der Zeit des Homeschooling aufzuarbeiten, bietet die Kreisvolkshochschule jetzt Kurse für die Klassen 7 und 8 (ein Kurs) und für Klasse 9 an.

Neuntklässler können Grundlagen aus den Gymnasialklassen sieben und acht wiederholen und sich so fit für das laufende Schuljahr machen. Der Unterricht beginnt am 15. Januar und findet fünfmal samstags statt, von 10 bis 13 Uhr im Schulungszentrum in Lorsch, Römerstraße 16.

Für interessierte Zehntklässler gibt es einen Stützkurs, der den Stoff aus Klasse 9 nochmals genau behandelt. Mit Musteraufgaben kann Wissen gefestigt werden. Der Kurs startet am 14. Januar und läuft fünfmal freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr, ebenfalls im Schulungszentrum in Lorsch.

Wer in einen der beiden Kurse gehen möchte, meldet sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, und zwar entweder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-0 oder online über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de.

