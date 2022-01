Kurzzeitige Vollsperrung der A 5 nach Verkehrsunfall

Rhein-Neckar. Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Dossenheim war die A 5 am Dienstag (18.01.) kurzzeitig voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr in Richtung Frankfurt über eine Spur an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Umleitungsempfehlungen bleiben bestehen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wechselte gegen 15.20 Uhr eine Audi-Fahrerin offenbar vom Beschleunigungsstreifen am Heidelberger Kreuz auf die ganz linke Spur und kollidierte dort mit einem Mini. Der Mini geriet dadurch ins Schleudern und stieß seitlich mit einem Lkw zusammen. Der Lkw kam anschließend

auf dem Standstreifen zum Stehen, der Mini blieb auf der linken Spur stehen. Der Tank des Lkw riss durch die Kollision mit dem Mini auf. Eine bislang unbekannte Menge Diesel-Kraftstoff floss ins angrenzende Erdreich. Die Automeisterei und die Feuerwehr sind im Einsatz, um den Kraftstoff zu binden.

Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Wie lange die Verkehrsbehinderungen noch andauern, ist nicht bekannt. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0621/47093-0 zu melden.

