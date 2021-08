Kurz notiert

CDU zu Polizei und Sicherheit

Bergstraße. Um Kriminalität, Polizei und öffentliche Sicherheit geht es bei einer Veranstaltung der Bergsträßer CDU am heutigen Freitag (27.), 18 Uhr, im Bürgerhaus-Restaurant Viernheim. Teilnehmer sind u. a. der Bundestagsabgeordnete Michael Meister, der Parlamentarische Staatssekretär Günther Krings und der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. Eine vorherige Anmeldung ist nötig per Telefon (06252/982 144) oder per Mail an silke.hossner@bergstrasse.cdu.de. red

MIT-Sommerfest

Bergstraße. Ihr Sommerfest veranstaltet die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Bergstraße am Sonntag (29.) ab 11 Uhr im Garten des „Nibelungenhofs“ in Lampertheim. Für Musik sorgen die Original Blütenweg-Jazzer. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist noch möglich am heutigen Freitag (27.) per E-Mail unter Angabe aller Personen sowie Anschrift und Telefonnummer an folgende Adresse: mit.griesheimer@gmx.de. Teilnehmen kann nur, wer Anmeldebestätigung erhalten hat. red

Friedensspaziergang

Bergstraße. „Nie wieder Krieg! In die Zukunft investieren statt aufrüsten!“ So lautet das Motto zum Friedensspaziergang, zu dem die DGB-Jugend Bergstraße für den 1. September aufruft. Start ist um 18 Uhr am Bahnhof Bensheim mit Kundgebung, anschließend geplant ist ein Spaziergang zum Kloster Lorsch entlang der Nibelungenbahn mit Abschlusskundgebung. Auch der DGB Kreisverband Bergstraße, Fridays For Future Bensheim, die Grüne Jugend Bergstraße und die Jusos Bergstraße rufen zur Teilnahme auf. red

Energiewende auf dem Land

Bergstraße. Um die „Energiewende auf dem Land“ geht es bei einer Diskussionsveranstaltung der Grünen mit Georg Schumacher von der Energiegenossenschaft Starkenburg, dem Bundestagskandidaten Moritz Müller und Henrik Schork, Grünen-Fraktionsvorsitzender in Wald-Michelbach. Beginn ist am Montag (30.) um 19.30 Uhr auf der Hofwiese vor dem Einhaus in Wald-Michelbach. Für Musik sorgt das Duo Die Schultzes. Eine Live-Stream kann im Internet verfolgt werden unter https://www.youtube.com/watch?v=MxmnhdQ_DHE. red

SPD zur Bildungspolitik

Bergstraße. Was macht gute Bildung aus? Welche Qualität muss sie haben? Kostenfrei für alle von Anfang an soll sie sein – aber vermittelt sie auch die richtigen Inhalte auf die richtige Weise? Über diese und ähnliche Fragen diskutieren die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann, Bundestagskandidat Sven Wingerter und Vertreter aus dem Bildungsbereich am Donnerstag, 2. September. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gasthaus „Zur Krone“ in Fürth. red