Kurs in Lorsch: Vermögensaufbau und Altersvorsorge

Bergstraße. In einem Geld-Workshop der Kreisvolkshochschule (Kvhs) erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Finanzen bedarfsgerecht organisieren. Neben Basiswissen in Sachen Geldanlage geht es um Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Außerdem werden viele praktische Fallbeispiele gemeinsam bearbeitet. Angesprochen sind Personen jedes Alters, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Kurs läuft dreimal mittwochs ab dem morgigen Mittwoch (19. Januar) jeweils von 18 bis 20 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de