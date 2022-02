Kurs in Lorsch: Malen am Abend

Bergstraße. In entspannter Atmosphäre schaffen Teilnehmer eines Kurses der Kreisvolkshochschule (Kvhs) unter Anleitung der Dozentin Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk. Vom farbenprächtigen Sonnenuntergang hinter einem stillen Tannenwald bis zum abstrakten Porträt können die Teilnehmer aus verschiedenen Vorlagen auswählen, die die Kursleiterin mitbringt. Der Kurs läuft am Dienstag, 8. März, von 18.30 bis 21.30 Uhr in Lorsch im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de

