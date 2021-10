Kurs in Lorsch: Grüne Gärten statt Schotterflächen

Bergstraße. Schottergärten wirken ordentlich und gepflegt, bergen jedoch viele Nachteile: Insekten und Vögel finden in den Steinwüsten weder Nahrung noch Unterschlupf. Im Sommer bilden die Steine Hitzeinseln. In einem Vortrag bei der Kreisvolkshochschule wird aufgezeigt, wie man einen Schottergarten in einen naturnahen Garten zurückverwandeln kann. Der Vortrag läuft am Freitag, 19. November, von 19 bis 20.30 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). Für Lorscher ist der Vortrag kostenfrei. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de