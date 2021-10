Kurs in Heppenheim: Besondere Sprachen lernen

Bergstraße. Nach den Herbstferien – in der letzten Oktoberwoche – beginnen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Anfängerkurse in Sprachen, die zu den besonderen (und auch nicht überall angebotenen) gehören.

Ein Arabischkurs startet am 27. Oktober und läuft zehnmal mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium.

Wer Japanisch von Grund auf lernen möchte, geht ebenfalls ins Starkenburg-Gymnasium vom 26. Oktober an dienstags zwischen 17.30 und 19 Uhr.

Türkisch wird in Bensheim, in der Geschwister-Scholl-Schule angeboten – mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr, erstmals am 27. Oktober.

Ganz neu ist ein Angebot für Neuhebräisch – auch Ivrit genannt: ein Schnupperkurs, um einen ersten Eindruck von der Sprache zu gewinnen, läuft am Freitag, 29. Oktober, von 17 bis 20.15 Uhr im Lorscher Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de