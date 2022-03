Kurs in Bensheim: Wie man sein Testament macht

Bergstraße. Wer sein Erbe außerhalb der gesetzlichen Erbfolge verteilen möchte, braucht ein Testament. Worauf es dabei ankommt, erfahren Teilnehmer an einem Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Am Anfang stehen verschiedene Testamentsformen. Welche Vor- und Nachteile hat das gemeinschaftliche Testament unter Ehegatten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten sind durch Anordnung von Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und Auflagen möglich? Auch Pflichtteils-Ansprüche kommen zur Sprache. Neue steuerliche Regelungen werden berücksichtigt. Der Referent ist Fachanwalt für Familienrecht.

Das Seminar läuft am Mittwoch, 9. März, von 19 bis 21 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de

