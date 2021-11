Kurs in Bensheim: Paracord für Hund und Pferd

Bergstraße. „Paracord“ sind bunte Fallschirmschnüre aus Nylon. Aus diesem Material lernen die Teilnehmer eines Kurses bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) , Hundehalsbänder oder Nasenriemen für ein Pferdehalfter zu flechten. Das Material hierfür können Teilnehmer direkt bei der Kursleiterin kaufen. Als Vorlage können passende Halsbänder und Halfter zum Kurs mitgebracht werden. Der Kurs läuft am Samstag, 6. November, von 10 bis 17 Uhr in Bensheim in der Kirchbergschule (Darmstädter Straße 45). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de