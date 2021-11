Kurs im Nadelbinden in Lorsch

Bergstraße. Nadelbindung ist eine uralte Handarbeitstechnik. Mit Nadel und Garn entstehen aus einzelnen Schlingen ganze Flächen, die eine ähnliche Struktur aufweisen wie Drahtgeflecht. Teilnehmer lernen in einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) einige Stichtechniken kennen und stellen zunächst Stulpen her. Mitzubringen sind eine große Stopfnadel (Nadelstärke 3-4) und Naturwolle – im Kurs steht bei Bedarf beides zur Verfügung.

Der Kurs läuft am Freitag, 12. November, von 16 bis 19 Uhr, und am Samstag, 13. November, von 9 bis 12 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). red