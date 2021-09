Kurs-Angebote für Ehrenamtliche an der Kreisvolkshochschule in Heppenheim

Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) hat in ihrem Herbstprogramm wieder Angebote für ehrenamtlich Aktive und bietet ihnen kostenlose Unterstützung an, um sich für ihre Aufgaben im Verein fit zu machen.

Los geht es mit einem Onlinekurs „Vereine online managen“ am Freitag, 17. September, von 16 bis 20 Uhr, im Lernportal vhs.cloud. Gerade Vereine waren von coronabedingten Kontaktbeschränkungen betroffen. In dem Seminar gibt es Hinweise, was bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Online-Moderationen zu beachten ist, welche technischen Tools gut funktionieren und welche Besonderheiten es für Mitgliederversammlungen gibt. Ein weiterer Kurs folgt am Tag darauf: „Ab in die Bütt“. Hier bekommen Teilnehmer Anregungen und Tipps, wie man eine Büttenrede aufbaut und formuliert. Der Onlinekurs läuft am Samstag, 18. September, von 9 bis 13 Uhr ebenfalls in der vhs.cloud. Die Zugangsberechtigung wird nach der Anmeldung per Mail verschickt. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de