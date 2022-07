Kurioser Verkehrsunfall

Bergstraße. Ein Schaden zwischen 30 000 und 40 000 Euro ist am Montag in Lampertheim bei einem Unfall an der Kreuzung von Bürstädter Straße und Königsberger Straße entstanden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Fahrer eines Wagens die Vorfahrt, als er das Areal einer Tankstelle in der Bürstädter Straße verließ. Dadurch wurde ein Auto erfasst, das sich überschlug und auf einen dritten Wagen stürzte. Der Polizei zufolge wurde bei dem Unfall niemand verletzt. off/sm

