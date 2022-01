Wenn man an Theater denkt, kommen einem zunächst große, prunkvolle Gebäude in den Sinn. Viele Schauspieler in Kostümen führen dort Theaterstücke auf. Die weiten Bühnen bieten ihnen viel Platz dafür, und die Kulissen sind aufwendig gestaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Doch Theater und Theater-Kunst gibt es auch auf kleinen Bühnen, in kleinen Gebäuden, in Kellern oder in Bars. Die „Kleinkunst“ hat ihren Namen erhalten, weil sie meist auf Bühnen mit wenig Platz stattfindet, weil nicht so viele verschiedene Schauspieler auftreten und weil keine aufwendigen Requisiten benötigt werden.

Viele verschiedene Aufführungen fallen in den Bereich der Kleinkunst. Marionetten- oder Puppentheater ist zum Beispiel eine beliebte Kleinkunstform. Aber auch ein Poetry-Slam, ein Pantomime-Künstler oder ein Zauberer sind im Bereich der Kleinkunst tätig. Bei einem Poetry-Slam erzählen die Künstler Geschichten, die sich meistens um ein Thema drehen. Die Texte sind dabei in Gedichtform verfasst. Ein Pantomime zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht redet. Häufig ahmt er Situationen nach, ohne dabei Gegenstände zur Hilfe zu nehmen. Durch seine Körperbewegungen und Mimik erkennt man jedoch dennoch sofort, was der Pantomime nachahmt. Ein Zauberer verblüfft seine Zuschauer mit dem Vorführen von verschiedenen Tricks und Illusionen. Es geht darum, etwas zu tun, von dem sich das Publikum nicht erklären kann, wie es passiert ist. Das beginnt bei dem Erraten einer Spielkarte und geht bis zum Wegzaubern von Menschen.

Zur Kleinkunst gehören auch die Comedy und das Kabarett. Beide vermischen oft Texte, Musik und Theater. Beide wollen unterhalten, aber das Kabarett blickt auch auf die Probleme der Gesellschaft und übt Kritik an der Politik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Kleinkunstbühne bei uns in der Gegend ist das Theater Sapperlot in Lorsch. Es besteht mittlerweile seit 20 Jahren. fw