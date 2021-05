Kunkel setzt auf Ruhe und Gelassenheit

Bergstraße. Im Bergsträßer Kreistag setzt sich in der neuen Legislaturperiode eine Odenwälder Tradition fort: Nach Werner Breitwieser und Gottfried Schneider kommt auch der neue Vorsitzende des Gremiums aus dieser Region. Mit einem großen Vertrauensvotum wurde mit dem Wald-Michelbacher Altbürgermeister Joachim Kunkel der dritte Odenwälder in Folge mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut.

Kunkel kann auf eine 20-jährige Erfahrung als Kreistagsabgeordneter zurückblicken und war als haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in die maßgeblichen Weichenstellungen für die Entwicklung des Landkreises involviert. Welche Anerkennung er sich in dem Gremium parteiübergreifend erworben hat, dokumentiert auch die überzeugende Entscheidung für ihn – es gab nur eine Gegenstimme. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt der neue Vorsitzende, wie er dieses Amt in den nächsten fünf Jahren ausüben will.

Nach der Entscheidung, nicht mehr für das Bürgermeisteramt in Wald-Michelbach zu kandidieren, hatte man den Eindruck, dass Sie sich eher aus der Kommunalpolitik zurückziehen wollen, zumal sie mit dem stellvertretenden Vorsitz des Fördervereins der SG Wald-Michelbach ein Ehrenamt übernommen haben. Wie kam es dazu, dass Sie nun zum Kreistagsvorsitzenden gewählt wurden?

Joachim Kunkel: Die SG ist mein Heimatverein, deshalb war es eine Herzensangelegenheit, mich hier einzubringen. Aber die kommunalpolitische Arbeit auf Kreisebene macht mir Spaß, deshalb habe ich mich auch gefreut, dass man mich für dieses Amt vorgeschlagen hat. Die Wahl ist dann gut gelaufen, es war ein relativ einmütiges Votum bei nur einer Gegenstimme und ich bin motiviert, diese Aufgabe im Sinne des Kreistags gut zu machen.

Nach Werner Breitwieser und Gottfried Schneider gibt es nun erneut einen Vorsitzenden aus dem Odenwald. War es auch ein Grund für Ihre Entscheidung, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen, um dem Odenwald mehr Geltung zu verschaffen?

Kunkel: Ich denke schon. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber es ist schon wichtig, dass wir im Odenwald auch unsere Interessen klar artikulieren – wobei ich als Kreistagsvorsitzender die Aufgabe habe, diese Funktion neutral und sachlich korrekt auszuüben. Wenn natürlich jemand aus dem Odenwald ein Anliegen hat, ist die Ansprachemöglichkeit leichter. Und dass man sich für die Heimatregion einsetzt, ist auch klar. Wir brauchen im Odenwald unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir können zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, aber dafür können wir – und das ist, was uns schon immer ausgezeichnet hat – mit einem bisschen weniger mehr erreichen, auch weil sich hier viele Leute ehrenamtlich engagieren.

Gottfried Schneider genoss hohes Ansehen als Kreistagsvorsitzender. Werden Sie sich an seiner Arbeit orientieren oder eher versuchen, dem Amt einen eigenen Stempel aufzudrücken?

Kunkel: Der Gottfried und ich haben uns schon immer sehr gut verstanden, ob als Bürgermeisterkollegen oder in der Fraktion. Er hat den Kreistag hervorragend geleitet. Aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Ich werde jetzt nichts Neues machen, aber ich bin ein anderer Mensch und da wird es in den Sitzungen automatisch etwas anders werden. Aber seine hervorragende Arbeit im Grundsatz weiterzuführen, ist für mich eine Selbstverständlichkeit.

Welche besonderen Eigenschaften muss man für dieses verantwortungsvolle Amt mitbringen?

Kunkel: Ruhe und Gelassenheit, auch eine gewisse Erfahrung über Sitzungsabläufe sind natürlich von Vorteil. Man muss den Abgeordneten das Gefühl geben, dass sie dem Vorsitzenden vertrauen können und dass wir gemeinsam versuchen, die Aufgaben so anzugehen, dass wir bei der Sache bleiben, weniger bei den Emotionen.

Sie waren für die CDU-Fraktion haushaltspolitischer Sprecher, auch als Bürgermeister waren Sie aktives Agieren gewohnt. Wird Ihnen diese politische Arbeit nicht fehlen?

Kunkel: Das ist eine andere Art, als Bürgermeister oder als Abgeordneter zu agieren, aber als Kreistagsvorsitzender muss man versuchen, die Sitzungen bestmöglich zu leiten. Je besser der formale Rahmen gelingt, desto mehr sind die Diskussionen dann auch zielorientiert. Bei allen verschiedenen Meinungen gibt es immer das eine Ziel: das Wohl der Menschen im Kreis Bergstraße. Und dafür muss man in den Sitzungen zusehen, dass sie ordentlich über die Bühne gehen, dass die Abläufe gut organisiert werden.

Sieben Fraktionen im Kreistag – bereitet Ihnen diese Situation Kopfzerbrechen?

Kunkel: Ich muss sagen, dass auch die letzte Wahlperiode schon von einem guten Miteinander geprägt war. Ich bin von daher ganz gelassen. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, und es ist schön, dass sich Menschen bereit finden, für ihre Heimat einzutreten und sich für ein Mandat wählen zu lassen – und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Bestmögliche tun, bei unterschiedlichen Meinungen, um die Kreisarbeit für die Bürger in den 22 Städten und Gemeinden gut zu regeln. Es kommt ja erschwerend hinzu, dass die Folgen der Corona-Pandemie die Arbeit in den nächsten Jahren nicht einfacher machen werden. Gerade im Blick auf die Finanzsituation werden manche Vorhaben nicht mehr so leicht umzusetzen sein. Deshalb wird es umso wichtiger sein, gut zusammenzuarbeiten. Dazu werde ich meinen Beitrag auf jeden Fall leisten. Da gehört dazu, dass die Sitzungen neutral, gerecht und unparteiisch geleitet werden. Das ist der Anspruch, den die Kollegen im Kreistag auch haben können.

Die CDU geht mit den Grünen zum zweiten Mal eine Kreiskoalition ein. Welche Erwartungen haben Sie an diese Neuauflage?

Kunkel: Ich war bei den Koalitionsgesprächen zwar nicht dabei gewesen, aber es ist berichtet worden, dass sie sehr harmonisch und sehr gut gelaufen sind. Die erste Koalition mit den Grünen war davon geprägt, dass zwei verlässliche Partner gut zusammengearbeitet haben, und ich bin überzeugt, dass uns das auch in den nächsten fünf Jahren gelingen wird. Es gibt ein umfassendes Programm mit vielen Aufgaben, dafür müssen die beiden Partner gut harmonieren.

Welche Schwerpunkte möchten Sie in der neuen Legislaturperiode für den Odenwald gesetzt sehen?

Kunkel: Die Hauptaufgabe ist, dass man den Kreis in Gänze voranbringt. Wenn es dem Kreis insgesamt gut geht, werden auch die vier Teilregionen davon profitieren – auch wenn sie von unterschiedlichen Voraussetzungen geprägt sind. Themen wie Infrastruktur und Radwegekonzept sind für den ganzen Kreis, besonders aber auch für den Odenwald wichtig. Das gilt auch für die Digitalisierung. Was wäre jetzt in der Pandemie passiert, wenn wir über das IKbit-Projekt die Odenwaldgemeinden nicht mit schnellem Internet versorgt und damit Homeoffice ermöglicht hätten? Das muss weitergehen mit Glasfaseranschlüssen an allen Schulen, und auch den betrieblichen Anforderungen in Sachen Digitalisierung muss genüge geleistet werden.

Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist weiterhin ein Problem. Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten?

Kunkel: Das ist ein ganz wichtiges Thema für den Odenwald und muss weiterhin ein Schwerpunkt sein. Es wurde schon viel getan. Die Gesundheitsdezernentin Diana Stolz hat es sehr gut geschafft, die verschiedenen Aktivitäten zu lenken. Da bleiben aber noch viele Herausforderungen, gerade auch, um die kurzen Wege kreisweit zu erhalten. Gesundheit war schon vor der Pandemie ein zentrales Thema, das nun aber noch mehr in den Blickpunkt gerückt ist. Das trifft auf viele weitere Bereiche zu wie den Vereinen oder der Kultur, die gerade für den Odenwald eine besondere Bedeutung haben. Da muss dann auch der Kreis dort, wo es Möglichkeiten gibt, unterstützen.

Sehen Sie darin, dass mit Karsten Krug ein Sozialdemokrat noch für ein Jahr als hauptamtlicher Kreisbeigeordneter fungiert, Konfliktpotenzial?

Kunkel: Nein. Ich finde das gut und richtig, dass die Wahlzeit beendet wird. Er soll seine Arbeit noch dieses eine Jahr machen und alles weitere kann danach in seine Bahnen gelenkt werden.

Was ist Ihr Appell an die Kreistagsabgeordneten?

Kunkel: Ich werde großen Wert darauf legen, dieses Amt mit großer Neutralität auszuüben. Von den Kollegen erhoffe ich mir, dass man zielführend und bei allen unterschiedlichen Meinungen anständig und respektvoll miteinander umgeht. Dann können wir auch erfolgreich für die Bürger im Kreis arbeiten. /ü