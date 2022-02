Kundgebung und Diskussionsabende

Bergstraße. Der Angriff Russlands auf die Ukraine bewegt auch in die Menschen in der Region. In Kirchen werden Glocken geläutet, es gibt am Samstagnachmittag eine Solidaritätskundgebung auf dem Bensheimer Marktplatz, zu der vier Jugendorganisationen von Bergsträßer Parteien eingeladen haben – zudem wird zu Diskussionsveranstaltungen zum Thema eingeladen.

Jungpolitiker zeigen Solidarität

Die Kundgebung am Samstag ab 15.30 Uhr in Bensheim, die Jusos, Junge Liberale, Junge Union und die Grüne Jugend veranstalten, wird auch von der Kreisspitze unterstützt: „Ich bin froh und stolz, dass die politischen Jugendorganisationen des Kreises mit dieser gemeinsamen parteiübergreifenden Kundgebung ein deutliches Zeichen für ein friedliches Europa setzen und gegen den Krieg in der Ukraine protestieren werden“, betont Landrat Christian Engelhardt, der bei der Kundgebung auch selbst Redner sein wird.

Onlineforum im Haus am Maiberg

Das Haus am Maiberg lädt zu einem Onlineforum „Der Krieg um die Ukraine“ für Aschermittwoch (2. März), 19 bis 21 Uhr, ein. Tilo Krauße, Referent bei Reisen in die Ukraine, und Rainer Ratmann aus der politischen Bildung werden Thesen präsentieren, über die diskutiert werden soll. Moderiert wird die Konferenz vom Bildungsreferenten Titus Möllenbeck (Anmeldung per E-Mail an t.moellenbeck@haus-am-maiberg.de. Der Link zur Videokonferenz mit Zoom wird dann zugeschickt).

Grüne wechseln das Thema

Die Grünen haben aus aktuellem Anlass das Thema ihres politischen Aschermittwochs mit „2 G+-Regel“ am 2. März ab 19.11 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal in Lorsch geändert. Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Marcus Bocklet geht es nun um die Frage „Wie gehen wir (Grüne) mit der Ukraine-Krise um?“ Es sind noch Plätze frei, eine Anmeldung bis Montag (28.) per E-Mail an buero@gruene-bergstrasse.de ist erforderlich. Die Grünen melden sich spätestens am 1. März und bestätigen die Teilnahme. red

