Kundgebung am Antikriegstag in Heppenheim

Bergstraße. Der DGB Bergstraße, seine Jugendorganisation, die Initiative „Vielfalt jetzt!“ und die Kreisschülervertretung des Kreises Bergstraße rufen zur Teilnahme an einer Kundgebung anlässlich des Antikriegstags am 1. September, 18 Uhr, in Heppenheim am Denkmal für Zwangsarbeiter in der Karl-Busch-Straße auf.

„Nie wieder Krieg!“ Das ist und bleibt die Grundüberzeugung des DGB, seiner Mitgliedsgewerkschaften und ihrer Bündnispartner zum Antikriegstag. „Jeder Krieg ist ein Angriff auf die Menschheit und die Menschlichkeit. Aus dieser Überzeugung unterstützen wir die Friedensbewegung mit unserer gemeinsamen Kraft. Mit dem verbrecherischen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine ist der Krieg zurück in Europa. Im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und anderswo wüten weiterhin, teilweise seit Jahrzehnten, Kriege und Bürgerkriege. Tod, Zerstörung und Flucht – so lautet ihre fürchterliche Bilanz. Die Waffen müssen endlich schweigen – überall auf der Welt“, heißt es in einer Erklärung, die zusammen mit dem Aufruf der Organisatoren verbreitet wurde. Der Ukraine-Krieg dürfe nicht zu dem Irrglauben verleiten, Frieden ließe sich mit Waffen schaffen. Hinzu komme, dass jeder Euro, der zusätzlich für Aufrüstung ausgegeben wird, an anderer Stelle zu fehlen drohe.

Der Friedensspaziergang wird vom Vorsitzenden des DGB-Ortsverbandes Heppenheim, Franz Beiwinkel, eröffnet. Sprechen werden auch der DGB-Kreisvorsitzende Sven Wingerter, Manfred Forell für die Initiative „Vielfalt jetzt!“ sowie von Theo Hoenhorst für die DGB-Jugend Bergstraße. red