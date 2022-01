Kultusminister Lorz will an Präsenzunterricht festhalten

Hessen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) setzt für Hessens Schulen weiter auf Präsenzunterricht. Es gebe zwar insgesamt stark steigende Corona-Zahlen und an dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nähmen natürlich auch die Schulen teil, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die Schulen seien in der Regel aber nicht die Orte, wo Infektionen entstehen, sondern die Orte, wo diese festgestellt werden. Er halte daher an der Präsenz im Unterricht in den Schulen fest.

Lorz verwies auf das engmaschige Testen an den Schulen, damit gebe es quasi keine Dunkelziffer. "Die Schulen sind das größte Testzentrum dieser Republik", sagte der Minister. Über Kinder und Jugendliche gebe es den besten Überblick was Infektionen angeht. "Die Infektionen, die wir in der Schule feststellen, sind im überwiegenden Teil im privaten Umfeld erfolgt."