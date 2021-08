Kultusminister gibt Ausblick auf kommendes Schuljahr

Wiesbaden. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) gibt am Freitag (10 Uhr) in Wiesbaden einen Ausblick auf das neue Schuljahr, das kommende Woche startet. Im Fokus stehen die Corona-Regeln. Der Minister hatte bereits angekündigt, dass es nach den Sommerferien für alle Schülerinnen und Schüler landesweit und in allen Schulformen Präsenzunterricht geben soll. Ab dem 30. August sind spezielle Präventionswochen geplant, um eventuelle Corona-Infektionen bei Reiserückkehrern schnell zu entdecken.

In den ersten beiden Unterrichtswochen sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer nicht wie sonst zweimal, sondern dreimal pro Woche getestet werden. In den Präventionswochen muss - unabhängig von der Inzidenz - auch am Sitzplatz eine medizinische Maske getragen werden.