Kulturfestival Sommerwerft findet trotz steigender Inzidenz in der Stadt statt

Frankfurt. Trotz steigender Corona-Inzidenz in Frankfurt soll das internationale Kulturfestival Sommerwerft wie geplant stattfinden. Besucher können sich zunächst auf einen normalen Start der 20. Festivalausgabe einstellen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die Sommerwerft bietet von diesem Freitag bis zum 8. August unter anderem Theatervorstellungen, Performances, Musik und Workshops. Das Festival am Mainufer starte "mit einem Hygienekonzept, das über die Anforderungen hinaus geht", erklärte eine Sprecherin.

Maximal 2000 Menschen dürfen dank Sondergenehmigung gleichzeitig auf das Freiluftgelände am Osthafen. Zutritt bekommt nur, wer vollständig geimpft, negativ getestet oder genesen ist. Am Eingang wurde dafür eine kostenlose Schnellteststation eingerichtet. Anders als im vergangenen Jahr besteht keine generelle Maskenpflicht. Ein größeres Gelände und weniger Besucher sollen die Einhaltung von Abständen garantieren.