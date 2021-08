Künstlerinnen-Gruppe zeigt ihre Arbeiten

Bergstraße. Seit über 20 Jahren gibt es die interkulturelle freie Künstlerinnengruppe Frauen-Kunst-Kultur (kurz FKK). Traditionell präsentiert die Gruppe in jedem Herbst ihre neuesten Arbeiten im Bergsträßer Landratsamt in Heppenheim. So auch 2021, dieses Mal unter dem Motto „FKK stellt aus“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei zeigen die sechs ausstellenden Künstlerinnen Alla Kulikowa-Vollmer (Lampertheim-Hofheim), Cecilia Lima-Wüst (Heidelberg), Elena Schöck (Heppenheim), Inge Selig (Heidelberg/Bamberg), Sophie Szillinsky (Hemsbach) und Rita Weis (Schwetzingen) Fotografien, Bilder und Zeichnungen zum Zeitgeschehen. Bei der Erstellung ihrer Werke suchen die Künstlerinnen immer wieder neue Wege, ihr Erleben, ihre Erfahrungen und ihre persönliche Sicht und Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt.

Die diesjährige Ausstellung findet vom 1. bis zum 30. September in der Rhein-Main-Neckar-Galerie im Foyer des Bergsträßer Landratsamtes (Graben 15, 64646 Heppenheim) statt. Zudem wird es in der Mitte des Ausstellungszeitraumes, am 15. September, ab 17.30 Uhr eine öffentliche Midissage geben, die den „Höhepunkt“ der diesjährigen Ausstellung bilden soll.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage und nach dem aktuellen Stand der Allgemeinverfügungen des Kreises Bergstraße ist der Zutritt zur Midissage am 15. September ausschließlich Personen gestattet, die einen Impf-, einen Genesenennachweis oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können (sogenannte „3G-Regel“). Laut aktueller Coronavirus-Schutzverordnung ist zudem das Einhalten der Abstandsregelung sowie das Tragen einer medizinischen Maske notwendig. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2