Kühltürme von Block A des KKW in Biblis werden abgerissen

Biblis. Der Rückbau des ehemaligen Kernkraftwerks in Biblis schreitet voran. Jetzt wird sich auch die Silhouette deutlich verändern und der Rückbau von außen sichtbar werden, wie die RWE Nuclear GmbH, Rückbauanlage Biblis in einer Pressemitteilung berichtet.

Am kommenden Donnerstag, 2. Februar wird zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr der erste von insgesamt vier Kühltürmen am Standort Biblis kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Die 80 Meter hohen Kühltürme von Block A befinden sich mit Blick von der Gemeinde Biblis in Richtung Rückbauanlage auf der rechten Seite, wobei der linke der beiden Kühltürme zuerst fallen wird.

Der Abriss des zweiten Kühlturms von Block A wird voraussichtlich in der zweiten Februarhälfte erfolgen. Die Kühltürme von Block B folgen nach derzeitigem Planungsstand ab 2024. Während der finalen Arbeiten am Tag des Einsturzes wird rund um die Türme ein Sicherheitsradius eingerichtet. Die in dieser Zeit notwendigen Sperrungen der umliegenden Feld- und Fahrradwege sind ausgeschildert und zu beachten.