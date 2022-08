Kühle Leckereien aus dem Fuchsbau

Liebe Kinder, heute habe ich gleich zwei leckere Rezepte für euch. Habt ihr Lust auf Eistee und Eis am Stiel?

Für meinen fruchtigen Eistee braucht ihr einen Liter eures Lieblingstees. Kirsch Banane passt zum Beispiel super. Lasst euch beim Aufbrühen von einem Erwachsenen helfen. Ist der Tee dann gekocht und später abgekühlt, kommt ein Liter kalter Apfelsaft dazu. Zum Schluss noch Eiswürfel dazu geben und einen Trinkhalm hinein - und fertig ist das Erfrischungsgetränk. Wer mag, kann noch Orangen- und Zitronen-Scheiben dazu geben.

Für alle Naschkatzen, die es noch ein bisschen kühler wollen, habe ich ein Rezept für ein Johannisbeer-Joghurt-Eis. Dazu braucht ihr 300 Gramm rote oder schwarze Johannisbeeren, 100 Milliliter Milch, zwei Esslöffel Ahornsirup, 400 Gramm Joghurt und einen Teelöffel Zitronensaft. Einfach alles gut vermischen, mixen oder pürieren. Die Masse muss dann in acht Eisförmchen gefüllt werden. Die Stiele nicht vergessen und ab damit ins Gefrierfach. Bereitet das Eis am besten schon am Abend für den nächsten Tag vor - dann ist es bis dahin schön durchgefroren. Viel Spaß beim Ausprobieren! Euer Fred Fuchs. ssr

