Kübel-Stiftung würdigt junge „Fairwandler“

Bergstraße. Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit Sitz in Bensheim will auch in diesem Jahr wieder junge Menschen, die sich für eine faire und gerechte Welt engagieren, feiern und mit dem „Fairwandler“-Preis auszeichnen. Die Verleihung am Dienstag, 20. April, findet erstmals online statt. Der Livestream wird größtenteils auf Englisch untertitelt.

AdUnit urban-intext1

Moderiert wird die Veranstaltung von hr3-Moderator Tobi Kämmerer – mit Unterstützung der „Fairwandler“-Showband.

Per Livestream dabei sein

„Wertschätzen Sie mit uns die neuen Preisträger-Teams an diesem Abend, lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie unter anderem, was schwarze Klumpen mit Visionen zu tun haben, wie ein Spatz Filme dreht und warum Löffel lecker schmecken sollten“„, heißt es in der Einladung der Stiftung für Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Per Livestream können Interessenten das Geschehen verfolgen auf

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=X1UA95puhss (frei zugänglich) oder

AdUnit urban-intext2

Facebook: https://www.facebook.com/917000545741599/ (mit Account).

Wer über einen Facebook- oder YouTube-Account verfügt, kann während der Veranstaltung auch die jeweilige Kommentarfunktion nutzen.

AdUnit urban-intext3

Minister als Schirmherr

Der von der Karl-Kübel-Stiftung initiierte „Fairwandler“-Preis wird jährlich bundesweit ausgeschrieben. Die Auszeichnung würdigt das gesellschaftliche Engagement junger Menschen, die längere Zeit im Ausland waren und sich nun in Deutschland mit eigenen Initiativen und Sozialunternehmen für ein faires globales Miteinander einsetzen. Die Schirmherrschaft hat Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), übernommen. red

AdUnit urban-intext4