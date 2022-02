Kübel-Stiftung sucht Medienpreisträger

Bergstraße. Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie sucht für ihren mit 10 000 Euro dotierten Medienpreis Beiträge zum Thema „Familie zählt! – Unternehmerisches Engagement für Eltern und Kinder“.

Der Dietmar-Heeg-Medienpreis steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 50-jährigen Stiftungsjubiläums. Mit dem gewählten Motto erinnert die Stiftung an ihre Wurzeln und rückt „Social Entrepreneurs“ (soziales Unternehmertum) in den Fokus. Mit der diesjährigen Ausschreibung nehme man Unternehmer und lokale Akteure in den Blick, „die mit ihren unkonventionellen Ideen gesellschaftliche Veränderungsprozesse anstoßen und für ein familienfreundliches Arbeitsumfeld sorgen“, betont Katharina Gerarts, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, „ganz im Sinne unserer Stiftung, die sich in vielfältiger Art für die Stärkung von Familien einsetzt.“

Gesucht werden journalistische Arbeiten aus Funk, TV, Print oder Online, die etwa innovative Formen einer Corporate Social Responsibility, Investitionen in ein besonders familienfreundliches Umfeld oder ganz persönliches Engagement vorstellen.

Um den Dietmar-Heeg-Medienpreis können sich fest angestellte und freie Journalisten sowie Autoren, Journalistenschüler und Volontäre bewerben. Der Preis würdigt die Leistung Einzelner, wobei auch gemeinsame Beiträge von mehreren Journalisten eingereicht werden können. Ferner haben Dritte die Möglichkeit, einen preiswürdigen Beitrag vorzuschlagen.

„Die Auswahl der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt durch eine unabhängige Fachjury aus sechs renommierten Journalistinnen und Journalisten“, teilt die Kübel-Stiftung mit. Der Beitrag muss zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März dieses Jahres in deutscher Sprache erschienen sein.

Mit dem Preis würdigt die Stiftung seit dem Jahr 2015 journalistische Beiträge, die Familien in besonderer Weise in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung stellen. Die Benennung des Medienpreises erfolgte im Gedenken an das 2015 verstorbene Stiftungsratsmitglied, den Journalisten Dietmar Heeg. Die Preisverleihung findet im September gemeinsam mit der Vergabe des Karl- Kübel-Preises, statt.

