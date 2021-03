Bergstraße. Die Hilfsorganisationen haben eine immense Bedeutung für die Sicherheit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das steht für SPD-Landratskandidat Karsten Krug außer Frage. Dabei ruhten diese „wichtigen Tätigkeiten“ auf den Schultern vieler engagierter und motivierter Bürger“, sagte er zu Beginn eines Livestreams mit Vertretern verschiedener Hilfsorganisationen.

Er bekräftigte, als Landrat in Zukunft regelmäßige Sicherheitskonferenzen einberufen zu wollen – mit Vertretern der Hilfsorganisationen, der Polizei, der Kirchen sowie aktiven Vereinen und Verbänden in diesem Bereich.

Krug hatte digital einige Fachleute zu diesem Thema eingeladen. Volker Patzwaldt etwa ist Ortsbeauftragter des THW-Ortsverbands Viernheim. Tobias Pfeifer ist als Zugführer und Stadtjugendwart bei der Feuerwehr Lindenfels aktiv. Ebenfalls dabei: Arno Gutsche, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Bergstraße, und die evangelische Pfarrerin Katrin Ritter, seit 2014 Leiterin der Notfallseelsorge im Kreis.

„Selbstverständlich ist das nicht“

„Wir verlassen uns darauf, dass in Notfällen Hilfe geleistet wird, dass stets jemand da ist, der uns zur Seite steht, wenn es ein Problem gibt“, führte der Landratskandidat in die Thematik ein. „Wir nehmen diese Sicherheit in der Regel als gegeben hin, ohne weiter zu hinterfragen, was oder wer genau dahinter steckt.“ Doch selbstverständlich sei das nicht. Zahlreiche Menschen engagierten sich – meist ehrenamtlich – in den Hilfsorganisationen und investierten dabei viel Energie und Zeit für die Gesellschaft. Das verdiene nicht nur Dank und Anerkennung, sondern auch Unterstützung im höchsten Maße, stellte Krug fest.

Besonderes Augenmerk legte die Runde dabei auf die Auswirkungen der aktuellen Pandemie auf die Arbeit der Hilfsorganisationen. Hier stellte sich unter anderem die Frage, wie die üblichen Sicherheitsstandards auch in der Corona-Situation gewährleistet werden können.

In der ersten Welle vor einem Jahr waren es vor allem die Feuerwehren, die auf vieles verzichteten, damit die Einsatzbereitschaft vor Ort gewährleistet blieb, sagte er.

Für den DRK-Kreisverband führte Arno Gutsche aus, dass besonders die lebensrettenden Blutspendeaktionen von den einzelnen Ortsvereinen auch in der Pandemie durchgeführt werden. Mittlerweile habe sich das Prozedere gut eingespielt, so dass die Termine regelmäßig wahrgenommen werden könnten. Hierbei hob er auch die gute und pragmatische Zusammenarbeit mit dem Landratskandidaten hervor.

Tobias Pfeifer berichtete von seinen aktuellen Erfahrungen aus den Bereichen Ausbildung und Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr in Lindenfels. Hier habe die Corona-Pandemie erhebliche Einschränkungen hervorgebracht. Insgesamt sehe er dadurch große Herausforderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr – angefangen bei den Kinderwehren bis zur Einsatzabteilung. Um dem angemessenen zu begegnen, sei dringend angeraten, bestehende Verfahren und Vorschriften, gerade im Bereich der Lehrgänge und Ausbildung, zu überdenken und soweit möglich zu vereinfachen.

Im weiteren Gesprächsverlauf stellte Volker Patzwaldt die Arbeit des THW vor. Der THW-Ortsverband Viernheim sei einer von vier im Kreis Bergstraße, erklärte er zunächst. Patzwaldt selbst durchlief die hierfür erforderliche Ausbildung von Grund auf, vom klassischen technischen Helfer-Ausbildungsgang bis zum Zugführer und ist seit nunmehr 40 Jahren beim THW tätig. Aktuell führe auch der THW weiterhin mit großem Engagement Einsätze mit entsprechenden Schutzmaßnahmen angemessen durch. Das funktioniere bisher sehr gut, zum Beispiel im Bereich der Rettungshundestaffel.

Katrin Ritter erläuterte die Arbeit der Notfallseelsorge. Rund um die Uhr stünden zwei Teammitglieder bereit, um Menschen in akuten Krisen zu unterstützen. Im vergangenen Jahr sei man zu 105 Einsätzen im Kreisgebiet gerufen worden. Anlass seien dabei überwiegend häusliche Todesfälle, Suizide, Unfälle oder andere akute seelische Notfälle gewesen. Die Alarmierung erfolge durch den Rettungsdienst, Feuerwehren oder die Polizei, führte sie aus und betonte dabei, dass sie glücklicherweise in der aktuellen Phase auf ein sehr gut eingearbeitetes Team zurückgreifen könne. red