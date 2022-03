Kritik im Ried: Alternativen zur Stromtrasse nicht genug geprüft

Bergstraße. Fristgerecht hat die Lampertheimer Stadtverwaltung dieser Tage eine Stellungnahme bei der Bundesnetzagentur abgegeben, in der ihre Einwendungen gegen die Planung der Amprion GmbH für die „Ultranet“ genannte Stromtrasse zwischen Osterath und Philippsburg, die zwischen dem Punkt Ried und dem Punkt Wallstadt (Mannheim) auch auf Lampertheimer Gemarkung verlaufen soll (wir haben berichtet).

„Gravierender Eingriff“

Ausgearbeitet wurde die Stellungnahme von der Anwaltskanzlei Wurster, Weiß, Kupfer aus Freiburg. Die Anwälte Dominik Kupfer und Christoph Mayer hatten in der Stadtverordnetenversammlung deutlich gemacht, wie die Stadt ihre Forderungen nach alternativen Planungen untermauern kann. In der Stellungnahme (Download unter https://bit.ly/3D0U3e8) wirft die Stadt Amprion vor allem vor, mögliche Alternativen, die die Stadt vorgeschlagen habe, unzureichend geprüft zu haben. Dass Amprion auch die Möglichkeit einer Erdverkabelung kategorisch ablehne, sei rechtlich nicht zulässig. Ein Verkabelungsverbot, auf das sich Amprion berufe, gebe es nicht, stellt die Stadt fest.

Außerdem wirft die Stadt Amprion vor, dass ihre Planung nicht dem Vorhaben entspreche, das im Bundesbedarfsplan festgelegt sei. Hier sei von einer „Integration eines Leitungssystems auf bestehenden Masten“ die Rede, nicht von Abriss und Neuerrichtung, auch nicht teilweise, wie Amprion es plant. Die Bundesnetzagentur habe nun zu fragen, ob die „von der Stadt jeweils erarbeitete Alternativtrasse eine sachgerechtere und ausgewogenere Einbindung des Vorhabens in seine Umgebung erlaubt als das Antragsvorhaben von Amprion“. Die Planung von Amprion stehe im Widerspruch zum geltenden Flächennutzungsplan und dem Landesentwicklungsplan und sei ein gravierender Eingriff in die kommunale Planungshoheit der Stadt Lampertheim. Amprions Vorhaben verhindere die Realisierung des Flächennutzungsplans von 1994. In dem sind die bisher landwirtschaftlich genutzten Gebiete „Gleisdreieck“, „Sportfeld“ und „Im langen Gräbel“ in Hofheim als zu entwickelnde Wohnbauflächen vorgesehen. Sollte die Trasse, wie Amprion sie plant, gebaut werden, wäre eine vollständige Verwirklichung des Flächennutzungsplanes in einem Bebauungsplan nicht mehr zu realisieren, da dann der vorgeschriebene Abstand von Wohnbebauung von mindestens 400 Meter zu einer Höchstspannungsleitung nicht eingehalten werden könnte.

Die drei genannten Gebiete seien die einzigen Flächen, die als Vorranggebiet Siedlung festgelegt seien und die der Stadt „zur Bewältigung des in der Metropolregion Rhein-Neckar beträchtlichen Siedlungsdrucks noch zur Verfügung stehen“. Im Gleisdreieck könnten von dem 142 000 Quadratmeter großen Plangebiet dann nur 56 000 Quadratmeter bebaut werden – weniger als die Hälfte. „Im langen Gräbel“ stünde nur knapp die Hälfte zur Verfügung – 50 000 von 96 000 Quadratmetern.

Der Verlust von 132 000 Quadratmetern Siedlungsgebiet bedeute ein „erhebliches Maß“ an Einschränkungen für die Stadt. Deswegen habe sie kleinräumigere Alternativtrassen samt Verschwenkungen der Trasse ausgearbeitet und vorgeschlagen sowie sich für eine Erdverkabelung ausgesprochen. Diese Vorschläge seien von Amprion bisher aber nur unzureichend geprüft worden.

Außerdem wird in der Stellungnahme noch einmal darauf hingewiesen, dass die Stadt Lampertheim „die Gesundheit der im akustischen und elektromagnetischen Einwirkungsbereich lebenden und arbeitenden Menschen konkret bedroht“ sieht. Deswegen hofft die Stadt nun, dass die Bundesnetzagentur die Lampertheimer Einwendungen im laufenden Planfeststellungsverfahren berücksichtigt und fordert: keine Planfeststellung des von Amprion beantragten Vorhabens.

Das Anhörungsverfahren endete am 16. März, der darauf folgende Erörterungstermin steht noch nicht fest. /sm