Kripo sucht couragierten Radfahrer

Darmstadt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt sucht nach einem bislang noch unbekannten, couragierten Radfahrer, der für die weiteren Ermittlungen als Zeuge in Frage kommen könnte. Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Montagnachmittag (07.02.) auf den Roller und das Smartphone einer 38-Jährigen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Frau aus Schaafheim mit einem E-Scooter die Liebigstraße in Richtung Kasinostraße. In Höhe der dortigen Sparkasse passten sie zwei Unbekannte ab und forderten den Roller und ihr Mobiltelefon. Laut Zeugenaussage soll ein Radfahrer, der aus der Gegenrichtung kam, das Duo angesprochen und in die Flucht geschlagen haben. Die Fliehenden waren 1,60 bis 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Das Kommissariat 35 hat die Ermittlungen übernommen und bittet den noch unbekannten Radfahrer, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1