Kriminelles Duo macht sich an Zigarettenautomaten in Bickenbach zu schaffen

Kriminalität. Offenbar mit dem Ziel, Zigaretten aus einem Automaten in der Rheinstraße zu erbeuten, haben sich zwei noch unbekannte Täter am Sonntagabend (3.10.) gegen 22.45 Uhr mit einer Flexmaschine an dem Gerät zu schaffen gemacht. Das kriminelle Vorhaben scheiterte aber und weil sie die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich zogen, ergriffen die Kriminellen die Flucht. Das Duo wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alte und von schlanker Statur beschrieben. Beide waren mit einem Parka bekleide und hatten kurze Haare. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06157/9509-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1