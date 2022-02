Kriminelle scheitern in Fahrenbach - Polizei sucht Zeugen

Fürth. Gleich zwei Vorfälle aus dem Ortsteil Fahrenbach sind aktuell bei der Polizei in Heppenheim in Bearbeitung. Wegen versuchtem Diebstahl fahndet die Polizei nach zwei Tätern in Jogginghosen. Das Duo schlich sich am Samstag (05.02.) gegen 2.50 Uhr auf ein Grundstück in der Sauerwiesenstraße. Dort durchsuchten sie den abgestellten und unverschlossenen Ford Focus ohne Erfolg nach Wertsachen.

Ob dieselben Personen einige Stunden später, gegen 4 Uhr morgens, die Scheibe eines Fahrradgeschäfts in der Fahrenbacher Straße mit Steinen zerstörten, muss überprüft werden. Die Steinwürfe lösten Alarm aus. Die Täter flüchteten ohne Beute.