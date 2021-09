Kriminelle in Kleingartenanlage

Heppenheim. Die Kleingartenanlage „Am Erbachwiesenweg“ in Heppenheim geriet im Zeitraum zwischen Montagmittag (6.) und Dienstagmorgen (7.) in das Visier von Kriminellen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, verschafften die Unbekannten sich nach derzeitigem Kenntnisstand unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zu zwei Gartenhütten. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine Bohrmaschine und ein Stromaggregat. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Heppenheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

