Kriminelle erbeuten Roller

Arheilgen. Kriminelle erbeuteten am Mittwochmittag einen weißen Motorroller, der auf einem Parkplatz in der Kranichsteiner Straße in Darmstadt-Arheilgen abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, war zum Zeitpunkt des Diebstahls an dem weißen Roller des Herstellers „Longjia“ das Kennzeichen „245 UPM“ angebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Kriminellen zwischen 11.30 und 14.45 Uhr den mit einem Lenkradschloss gesicherten Roller zu entwenden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Rollers geben? Sie sind unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu erreichen.

