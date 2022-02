Kriminelle brechen Sakristei in Heppenheim auf

Heppenheim. Ohne Beute sind Kriminelle im Laufe des Sonntags geflüchtet (20.02.), nachdem sie die Holztür zur Sakristei einer Kirche in der Mozartstraße aufgebrochen hatten, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Täter waren während der Öffnungszeit, zwischen 11.30 Uhr und 16.55 Uhr im Gotteshaus. Was genau sie gesucht haben und ob es sich dabei um dieselben Personen handelt, die am letzten Dienstag (15.02.) eine Kirche in Bensheim heimsuchten (wir haben berichtet), ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 21/22. Telefonisch nehmen die Beamten Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.