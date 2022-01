Kriminelle brechen in Darmstädter Erdgeschosswohnung ein

Darmstadt. Am Samstag (15.1.) in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 18 Uhr haben ungebeten Gäste eine Wohnung in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Noackstraße heimgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über den Balkon der Erdgeschosswohnung sowie der Balkontür in die Räume, die sie nach Beute durchsuchten. Art und Umfang des Stehlgutes ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Darmstädter Kripo (K 21/22) und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.