Kriegsbombe in Frankfurt entdeckt - "schnellstmögliche" Entschärfung

Frankfurt. Mitten in einem Wohngebiet im Frankfurter Stadtteil Nordend ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die womöglich noch am Mittwoch entschärft werden soll. "Das ist der Plan, ob das realisierbar ist, muss man schauen", sagte ein Polizeisprecher. Aktuell müsse noch ein Evakuierungsbereich festlegt werden, dieser habe voraussichtlich einen Radius von etwa 700 Metern. Wieviele Anwohner betroffen sind, war zunächst unklar. In den Radius würde laut Polizei mit dem Bürgerhospital auch ein Krankenhaus fallen.

Die Bombe war am Mittwochmittag bei Baggerarbeiten entdeckt worden. "Laut Kampfmittelräumdienst ist eine Entschärfung schnellstmöglich erforderlich. Der zu räumende Bereich wird noch festgelegt", schrieb die Feuerwehr auf Twitter. Laut Polizei hängt die Dringlichkeit wohl mit der Zündmechanik zusammen.