Kreisvolkshochschule Heppenheim: Einen Podcast selbst produzieren

Bergstraße. Ein Podcast ist eine Art Radiosendung, die man über das Internet oder über Smartphone-Apps hören und abonnieren kann. In einem Workshop der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße lernen die Teilnehmer praxisnah, wie sie einen Podcast selbst produzieren. Wenn vorhanden, sollten Smartphone, Tablet beziehungsweise Laptop, Kabel, Kopfhörer und Headsets sowie Mikrofon und Aufnahmegerät mitgebracht werden.

Der Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße läuft am kommenden Wochenende, nämlich am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 24. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in Lorsch und dort im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de