Bergstrasse. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) lernen die Teilnehmer den Aufbau von Formeln und Funktionen in Excel kennen. Für die Teilnahme sind Grundkenntnisse in Excel notwendig.

Der Kurs läuft zweimal donnerstags ab dem 13. Januar jeweils von 18 bis 21 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). Teilnehmer sollten zu dem Kurs zudem einen leeren USB-Stick mitbringen.