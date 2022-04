Kreisvolkshochschule Bergstraße fährt zur Kunsthalle Mannheim

Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet am Mittwoch, 27. April, eine Fahrt zur Mannheimer Kunsthalle mit einer Führung zum Thema „Fokus Sammlung“ an. Diese Sammlung wurde neu gestaltet: Werke der Neuen Sachlichkeit und der Nouveaux Réalistes hängen im Ostflügel, expressionistische und abstrakte Kunst sind im Westflügel zu sehen. Abfahrt ist um 9.45 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Heppenheim. Anmeldung unter Telefon 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red

