Bergstraße. Am 12. April, Montag, beginnen am Kreisverkehrsplatz bei Biblis die Bauarbeiten zum Umbau der Anbindung der Landesstraße L 3261 an die Bundesstraße B 44. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang September andauern, heißt es in einer Pressemitteilung von Hessen Mobil.

Im Rahmen der Arbeiten bleibt die Bundesstraße B 44 (Nord-Süd Richtung) immer für den Verkehr geöffnet, zeitweise wird der Verkehr jedoch mittelsAmpelanlage durch den Kreisverkehrsplatz geführt. Sowohl die Landesstraße L 3261 als auch der Anschluss des Wirtschaftsweges muss im Zuge einzelner Bauabschnitte voll gesperrt werden. Darüber hinaus wird die Darmstädter Straße für den Bau der neuen Radweganbindungenund die Erneuerung der Deckschichten abschnittsweise gesperrt.

Die Arbeiten werden in fünf Bauabschnitten durchgeführt. Begonnen werden die Arbeiten am 12. April zwischen dem Kreisverkehrsplatz und der Einmündung „Am Kreuz“. Hierfür muss die Landesstraße im genannten Streckenabschnitt vollgesperrt werden. Die Vollsperrung wird bereits am 11. April, Sonntag, zwischen 20 und 24 Uhr aufgebaut.

Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis Ende Mai. Ebenfalls gesperrt wird ab dem 11. April der Wirtschaftsweg, der im Bereichdes Kreisverkehrsplatzes über die B 44 führt.

Die großräumige Umleitung verläuft über die B 44 bis Bürstadt, weiter über die B 47 Richtung Lampertheim-Rosengarten und zurück auf die L 3261 RichtungWattenheim und Biblis.

In der Pressemitteilung von Hessen Mobil heißt es über das Projekt weiter: Um die Leistungsfähigkeit des Anschlusses der L 3261 an die B 44 bei Biblis zu verbessern, wird im Zuge der Gesamtmaßnahme der bisher westlich gelegeneAnschluss der L 3261 an den Kreisverkehrsplatz auf die östliche Seite verlegt. Entlang der Darmstädter Straße bis zum Kreisverkehrsplatz entsteht zudem beidseitig ein Geh- und Radweg, welcher das bestehende Radverkehrsnetz vervollständigen soll.

Der umzubauende Netzknoten ist derzeit als vierarmiger Kreisverkehr ausgebaut. In Nord-Süd-Richtung verläuft die B 44, im Osten ist ein Wirtschaftsweg angebunden, während im Westen die L 3261 mit der unmittelbar folgenden Einmündung der Darmstädter Straße angrenzt. Die Darmstädter Straße führt schließlich weiter nach Biblis hinein, während die L 3261 westlich über Wattenheim und Nordheim Richtung Hofheim führt.

Der geplante Um- bzw. Neubaubereich befindet sich im Wesentlichen östlich der B 44 und des bestehenden Kreisverkehrs. Hier soll die L3261 über eineneu geplante Rampe einen eigenen, direkten Anschluss an den Kreisverkehr erhalten. Die ehemalige L 3261, die über das Brückenbauwerk der B 44 führte, wird verbreitert, erneuert und nach Osten hin an die neue Rampe angeschlossen.

Westlich des Kreisverkehrs wird die bestehende Rampe der L 3261 bis zur Darmstädter Straße zurück gebaut.

Die Baukosten betragen rund 1, 4 Millionen Euro. Etwa 60 Prozent werden vom Bund übernommen. Die verbleibenden 40 Prozent tragen jeweils zur Hälfte das Land Hessen und die Gemeinde Biblis. red